Vierschanzentournee: Nationale Gruppe mit Siegel und Hamann

Der frühere Weltcup-Sieger David Siegel (Baiersbronn) und WM-Teilnehmer Martin Hamann (Aue) führen die nationale Gruppe des Deutschen Skiverbandes (DSV) für die zweite Station der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen an. Zusätzlich zu den sieben Springern des Weltcup-Teams darf der DSV dort sechs weitere Athleten melden.

Siegel, der 2019 mit dem deutschen Team in Zakopane seinen einzigen Erfolg im Weltcup gefeiert hatte und danach wegen eines Kreuzbandrisses lange ausgefallen war, sowie Hamann, 2021 in Oberstdorf WM-24. von der Großschanze, sind zurzeit nur in der deutschen Zweitvertretung im Continental Cup unterwegs. In Garmisch-Partenkirchen können sie bei Bundestrainer Stefan Horngacher Werbung für sich machen.