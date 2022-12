Mystery Bounty: Der Trend des Jahres 2022

Jahr für Jahr rücken in der Pokerszene neue Spieler in den Blickpunkt. Das beste Beispiel ist der Norweger Espen Jørstad, der bis zu seinem Triumph beim Main Event der World Series of Poker in Las Vegas wohl nur den wenigsten Pokerfans ein Begriff war. Deutlich seltener kommt es vor, dass ein neues Turnierformat die Schlagzeilen bestimmt, insbesondere in der Liveszene. Das Pokerjahr 2022 hatte aber genau dieses neue Format zu bieten, und die Rede ist natürlich von den Mystery Bounty Events.