Schweigen, Applaus, Trauerflor: Top-Ligen erinnern an Pele

Europas Top-Ligen werden an den Spieltagen rund um den Jahreswechsel der brasilianischen Fußball-Legende Pele gedenken. Die englische Premier League kündigte eine Applausminute sowie den Trauerflor für Spieler und Schiedsrichter an, in Italiens Serie A und der französischen Ligue 1 werden Schweigeminuten abgehalten.