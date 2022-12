Darts-WM: Irre! Clemens schreibt Geschichte - erster Deutscher in einem WM-Viertelfinale

So will Gaga ins Viertelfinale stürmen

Bei der Darts-WM 2023 (LIVE auf SPORT1) sichert sich Gabriel Clemens seinen Eintrag in die Geschichtsbücher. Als erster Deutscher überhaupt steht er in einem WM-Viertelfinale.

Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein Deutscher im altehrwürdigen Ally Pally in die Runde der letzten Acht einziehen kann. Dort wartet am 1. Januar (LIVE auf SPORT1) das Monsterduell gegen Gerwyn Price. Und der deutsche Darts-Held geht mit breiter Brust in diese Partie. „Ich gucke auf mich. Damit bin ich bisher gut gefahren. Wenn ich dann wieder die Leistung bringen kann und in den richtigen Momenten da bin, glaube ich, dass ich auch Gerwyn Price hier und da gefährlich werden kann.“ (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)