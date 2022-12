Einspruch erfolgreich: Lewandowski kann im Derby spielen

Torjäger Robert Lewandowski vom FC Barcelona darf am Samstag im Derby gegen Espanyol nun doch auflaufen.

Torjäger Robert Lewandowski vom FC Barcelona darf am Samstag im Derby gegen Espanyol nun doch auflaufen. Nach Angaben der Katalanen hob ein Schiedsgericht in Madrid vorerst eine Entscheidung des spanischen Sportgerichtshofs TAD auf, der eine Drei-Spiele-Sperre gegen den Polen bestätigt hatte. „Lewa kann spielen“, schrieb Barca am Freitag.