Darts-WM: Josh Rock - Clayton huldigt: "Brillant, absolut brillant"

Clayton über Rock: „Er ist brillant“

Danach redete er noch mit SPORT1 -Experte Max Hopp über die Situation, gegen so einen starken Newcomer bestehen zu müssen. „Da steht ein neuer Junge auf der Bühne und spielt dermaßen gut – das ist schwierig, wenn jemand so hungrig ist und Josh ist definitiv hungrig.“

Und auch später in der PDC-Pressekonferenz zeigte sich der 48-Jährige immer noch beeindruckt von dem 27 Jahre jüngeren Kontrahenten. „Er ist brillant, absolut brillant. Der Junge hat einfach alles.“ Dazu bescheinigte er ihm eine goldene Zukunft, in der er noch einige Trophäen gewinnen werde.

Dass auch der Youngster aus Broughshane irgendwann mal dort auflaufen wird, daran scheint es nach diesem WM-Debüt keinen Zweifel zu geben - zumal es keine Eintagsfliege war. Schon das ganze Jahr über lieferte er starke Leistungen in seinem ersten Jahr der Tour Card am Fließband ab.

Selbst bei Darts-Legende Phil Taylor hatte sich der Youngster in den Fokus gespielt. „Er begeistert mich“, adelte er Josh Rock vor dem WM bei Online Darts TV: „Ich sehe viel von mir in Josh Rock. Ich denke, er ist talentiert. Was auch immer das Geheimnis ist, ich denke, er hat es.“ Als Ratschlag für die Zukunft gab er ihm auf den Weg mit, dass er einfach so weitermachen solle, wie er sich bisher entwickelt habe. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)