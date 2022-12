Darts-WM: Alan Soutar - Dieser Lebensretter steht Gabriel Clemens im Weg

Seinem Job ging er sogar währen der WM inmitten der besinnlichsten Zeit des Jahres über die Weihnachtstage nach. „Ich fahre nach Hause und arbeite am 23. und 24. Dezember ganz normal in der Tagesschicht als Feuerwehrmann. Auch am 26. werde ich dann noch eine Nachtschicht arbeiten und dann fliege ich am 27. wieder hierhin. Ich arbeite die gesamte Weihnachtszeit“, erzählte Soutar nach seinem Sieg in der zweiten Runde am SPORT1-Mikrofon.