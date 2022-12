Wintersport: Biathlon-Star Johannes Dale spricht über seinen Fall in ein „dunkles Tal“

Johannes Dale erlebte im Winter 2020/21 die größten Erfolge seiner Karriere. Auf seinen Durchbruch folgt danach der Absturz in ein „dunkles Tal“. Nun spricht er über diese schwere Zeit.

Rang 5 im Gesamtweltcup, Staffelsilber bei der Weltmeisterschaft in Antholz – im Winter 2020/21 gelang Johannes Dale der Durchbruch zur Weltspitze im Biathlon.

Daran anknüpfen konnte er jedoch bislang nicht, stattdessen folgte sein Absturz in ein „dunkles Tal“, wie er der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang im Gespräch über seine Mistsaison 2021/22 verrät.

So wurde er aus dem Weltcup-Team Norwegens gestrichen, woraufhin er die Weltmeisterschaft und die Teilnahme an den olympischen Winterspielen in Peking verpasste. Als „dunkles Tal“ beschreibt er diese Zeit heute, nachdem ihm der erste Schritt aus dem tiefen Tal bereits gelungen ist.