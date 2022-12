Bundesliga: Tauziehen um Youssoufa Moukoko hält BVB auf Trab - Bleibt er oder geht er?

„Mindestens noch ein bis zwei Jahre“ sollte der 18-Jährige für den BVB spielen, schrieb etwa Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner Sky -Kolumne und riet dem umworbenen Sturmjuwel eindringlich zu einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrags - doch so einfach ist das nicht.

Es geht wohl, wie so oft in diesen Fragen, ums liebe Geld. Auch wenn Moukoko entrüstet auf einen Bild -Bericht reagierte , wonach ihm sechs Millionen Euro Jahressalär nicht genug sei („Lüge“), sollen bei der Gehaltsfrage beide Parteien nach Informationen der WAZ (Donnerstagausgabe) weiter „noch ein gutes Stück auseinander“ liegen.

Was ist Moukokos Bekenntnis wert?

Was seine Worte wert sind, könnte sich schon in den kommenden Tagen und Wochen zeigen: Ab dem Jahreswechsel darf Moukoko, der in der laufenden Saison an zwölf Toren für den BVB direkt beteiligt war, auch mit anderen Vereinen über einen ablösefreien Wechsel zum 1. Juli verhandeln (ARTIKEL: Was der BVB Moukoko geboten hat).