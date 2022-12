Zehnter NHL-Assist: Peterka schlägt Seider

Eishockeystürmer John-Jason Peterka hat in der NHL beim Sieg im deutschen Duell mit Moritz Seider seine Torvorlagen Nummer neun und zehn gegeben.

Buffalo feierte bereits den fünften Sieg in Serie, das Team aus dem US-Bundesstaat New York ist mit 36 Punkten aber nur Fünfter in der Atlantic Division. Direkt davor steht Detroit (37).