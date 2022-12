Nach „Rudelbildung“ in Detroit: Wagner-Brüder gesperrt

Orlandos Center Moritz Wagner, der mit einem Foul die tumultartigen Szenen ausgelöst hatte, muss zweimal zuschauen, Franz Wagner einmal. Da neun Spieler der Magic betroffen sind, werden die Strafen in den nächsten beiden Spielen abgesessen. So wird Franz Wagner am Freitag gegen die Washington Wizards spielen und erst am Mittwoch bei Oklahoma City Thunder aussetzen. Moritz Wagner fehlt in beiden Partien.