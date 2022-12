NBA greift nach Mega-Zoff durch! Sperren für Moritz und Franz Wagner - elf Spieler betroffen

Die wilden Szenen in einer NBA-Partie haben Folgen für zahlreiche Spieler. Auch die beiden Wagner-Brüder bekommen eine Sperre aufgebrummt.

Insgesamt erwischte es gleich elf(!) Spieler. Am härtesten wurde dabei Pistons-Profi Kilian Hayes bestraft, der nach seinem Schlag auf den Hinterkopf von Moritz Wagner drei Spiele pausieren muss. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Wagner und Hayes mittendrin in Rangelei

Was war passiert? Nachdem Wagner Gegenspieler Hayes in Richtung der Pistons-Bank gecheckt hatte, waren mehrere Pistons-Spieler auf den 25-Jährigen losgegangen, der unter anderem einen Ellenbogen in den Rücken bekam. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)