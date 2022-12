NFL: Mega-Serie von Elliott hält - Dallas Cowboys besiegen Tennessee Titans klar

Die Cowboys setzten sich klar mit 27:13 durch. Damit steht fest, dass Dallas erstmals seit 1994 und 1995 wieder zwei Saisons in Folge mit mindestens zwölf Siegen abschließen wird. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Für die Tennessee Titans, die neben all den verletzungsbedingten Ausfällen auch noch mehrere Spieler schonten, war das Spiel für das Playoff-Rennen bedeutungslos. Das Saisonfinale der regulären Saison in Jacksonville wird über den Titel in der AFC South entscheiden.