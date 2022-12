Bundesliga: Transfer-Zoff zwischen Wolfsburg und Stuttgart - Schmadtke sauer

Kruse reagiert auf Aus! So lief die Ausbootung in Wolfsburg

Dass der VfB Stuttgart ein Interesse an Joshua Guilavogui vom VfL Wolfsburg hat, ist schon länger bekannt. Zur Vorgehensweise der Schwaben hat Wölfe-Boss Jörg Schmadtke nun deutliche Worte gewählt.

„Dieses Gequatsche über einen Spieler von uns und ihn mit einem Preisschild ins Schaufenster zu stellen, gehört sich nicht“, ärgerte sich Schmadtke in der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung .

Der VfL Wolfsburg sei in der Causa Guilavogui grundsätzlich gesprächsbereit, fügte er an. Da der Vertrag des Mittelfeldspielers zum Saisonende ausläuft, können die Wölfe nur noch in diesem Transferfenster eine Ablöse kassieren. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)