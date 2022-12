Darts-WM: Gerwyn Price steht trotz Doppel-Schwäche im Viertelfinale

Price zeigt Schwächen - gewinnt aber souverän

In Satz zwei spielte de Sousa dann deutlich besser auf und ging mit 2:0 in den Legs in Führung. Danach verpasste er aber den Satz zu holen und so drehte Price den Satz doch noch und holte sich die 2:0-Satzführung.