Beckenbauer trauert um Pele: „Habe einen Freund verloren“

Beckenbauer (r.) und Pele spielten gemeinsam in New York © AFP/SID/TIMOTHY A. CLARY

Beckenbauer hatte ab 1977 an der Seite des Brasilianers bei Cosmos New York gespielt, gemeinsam wurden beide auf Anhieb Meister. "Ich ging in die USA, da ich unbedingt mit Pele in einer Mannschaft spielen wollte. Diese Zeit an seiner Seite war eines der größten Erlebnisse meiner Karriere. Wir wurden zusammen auf Anhieb US-Meister, und Pele nannte mich daraufhin nur noch seinen Bruder. Das war eine unvorstellbare Ehre für mich", so Beckenbauer weiter.