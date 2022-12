"Pelé hat alles verändert!" Große Worte von Brasilien-Superstar Neymar

"Vielleicht kennen nicht alle auf der Welt Jesus, aber von Pelé haben sie schon gehört", gab Edison Arantes do Nascimento einst wenig bescheiden von sich. Unrecht hatte er nicht. SPORT1 blickt mit Bildern auf diese einmalige Karriere zurück, in der Pelé öfters auf Schultern getragen wurde. Gleich drei Mal wurde er Weltmeister: 1958, 1962 und 1970 - und nach der aktiven Karriere zum weltweiten Sympathieträger. © Imago

Die WM 1966 in England wurde für Brasilien zum Desaster. Der große Favorit agierte überheblich und Pelé litt unter der harten Spielweise der gegnerischen Abwehrspieler. Brasilien scheiterte deshalb bereits in der Vorrunde. © Imago

Zum Abschluss seiner Karriere zog es Pelé in die USA. Von 1975 bis 1977 ging er für Cosmos New York auf Torejagd. In 64 Spielen erzielte er 37 Tore. Bei Cosmos spielte Pelé an der Seite von Franz Beckenbauer (l.). 1978 wurde Pelé zum Weltfußballer gewählt. © imago