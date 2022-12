Bundesliga-Transfers 2022/23: Diese Wechsel stehen schon fest! Alle fixen Winter-Transfers

Nach der WM ist vor dem Alltag: Die zweite Hälfte der Bundesliga-Saison 2022/23 beginnt am 20. Januar 2023 mit dem Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Bundesliga-Klubs starten bereits Anfang Januar, wenige Tage nach Silvester, in die Vorbereitung auf die entscheidende zweite Hälfte. So legt der Rekordmeister bereits am 3. Januar los.