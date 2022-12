Fußball-König Pele im Alter von 82 Jahren gestorben

Der Weltfußball trauert um seinen vielleicht größten Spieler. Am Donnerstag ist Brasiliens dreimaliger Weltmeister Pele im Alter von 82 Jahren gestorben, das bestätigte seine Familie. Er war seit geraumer Zeit krank und musste sich zuletzt schon im Krankenhaus behandeln lassen.

Der Ausnahmespieler, der aus ärmlichen Verhältnissen entstammt, wurde 1958 in Schweden, 1962 in Chile und 1970 in Mexiko Weltmeister. Bei der WM-Endrunde 1958 gelangen ihm beim 5:2-Triumph im Endspiel gegen Gastgeber Schweden zwei Tore. Hemmungslos weinend auf den Schultern sein Mitspieler wurde der 17-Jährige damals aus dem Stadion getragen.