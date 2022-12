Bundesliga: Eintracht-Abschied von Kolo Muani? Interesse vom AC Mailand - so ist die Lage beim Stürmer

Die Gerüchteküche brodelt: Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani ist nach der WM 2022 eine heiße Aktie auf dem Transfermarkt. Doch der Franzose strebt keinen schnellen Wechsel an.

Die Weltmeisterschaft in Katar ist noch keine zwei Wochen alt, da spekuliert die italienische Gazzetta dello Sport über ein Interesse des AC Milan an Randal Kolo Muani. Der amtierende italienische Meister befindet sich demnach für den Sommer auf Stürmersuche, die Entwicklung des Eintracht-Angreifers fällt auch in der Serie A auf.