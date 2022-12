Darts-WM: Gary Anderson - Ist das der leise Abschied des "Flying Scotsman"?

Anderson war immer in Top-Form bei der Darts-WM

Bereits 2011 stand er erstmals im WM-Finale, 2015 und 2016 holte er aufeinanderfolgende Titel, was außer ihm nur Phil Taylor und Adrian Lewis gelang. Nach 17 gewonnenen WM-Spielen in Serie scheiterte er 2017 erst im Finale an Michael Van Gerwen.

Anderson kämpft sich nach Rückenproblemen zurück

Aber Anderson kam zurück. Nach anfänglichen Formproblemen fand er schließlich wieder sein Spiel, erreichte bei der WM 2021 erneut das Finale, in dem er Gerwyn Price unterlag. Beim vergangenen Turnier kam er erneut weit, als er im Halbfinale am späteren Weltmeister Peter Wright scheiterte.

Doch ansonsten war es still geworden um den zweimaligen Weltmeister Es machte sich bemerkbar, dass er schon seit Jahren keine Events der European Tour mehr spielt, um so den Reisestrapazen zu entgehen. Leistungstechnisch baute er massiv ab. Was in einem überraschenden WM-Aus gipfelte, hatte sich eigentlich schon angedeutet. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)