Transfermarkt: Nicht nur Ronaldo! Al Nassr hat PSG-Star auf dem Zettel

Al Nassr geht weiter in die Transfer-Offensive. Nach Cristiano Ronaldo ist der Klub nun an einem PSG-Spieler interessiert.

Nach Cristiano Ronaldo arbeitet der saudi-arabische Klub Al Nassr offenbar am nächsten Transfer-Hammer!

Wie aus einem Bericht der Marca hervorgeht, wollen die Verantwortlichen auch PSG-Verteidiger Sergio Ramos von ihrem Projekt überzeugen. Der Vertrag des 36-Jährigen in Paris läuft nur noch bis zum Saisonende. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Die Marca schreibt allerdings auch, dass Ramos in Paris bleiben wolle, um weiter in der Champions League zu spielen und sich mit Leistungen auf höchstem Niveau für eine Rückkehr in die spanische Nationalmannschaft zu empfehlen.