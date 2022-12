Vierschanzentournee: Emotionale Worte! Dieses Eisenbichler-Interview lässt aufhorchen

In eigener Liga! Dieser Gala-Flug entscheidet den Tournee-Auftakt

Nach einer bisher sehr enttäuschenden Saison ging auch der Auftakt zur Vierschanzentournee kräftig in die Hose .

Eisenbichler scheiterte direkt im ersten K.o.-Duell des Springens auf der Schattenbergschanze am Türken Fatih Arda Ipcioglu.

Eisenbichler: „Es ist gerade einfach bitter“

SPORT1 hat das bemerkenswerte Gespräch im ZDF in voller Länge zum Nachlesen.

Reporter : Markus Eisenbichler, das ist ganz sicher ein Tiefschlag. Was fällt Ihnen zu dem Sprung ein?

Eisenbichler: Es ist schwierig. Ich habe eigentlich gemeint, der war besser. Aber von Luke 13 mit +16 Punkten und du bist nicht in Form. Da glaubst du wirklich, jetzt läuft der Mist bergauf. Du springst nicht so gut und dann kommt das andere auch noch dazu. Ich habe es probiert. Natürlich bin ich jetzt sau-enttäuscht. Ich muss weitermachen und drücke den anderen jetzt die Daumen. Und ich muss mir überlegen, was ich noch mache.