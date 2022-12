Markus Eisenbichler: "Ob es noch ernsthaft Sinn macht ..." - Skispringer nach Oberstdorf-Debakel am Boden

Markus Eisenbichler hat zum Auftakt in die Vierschanzentournee in Oberstdorf ein Debakel erlebt.

Eisenbichler scheitert in Oberstdorf vorzeitig

Damals war er beim Tournee-Auftakt nur auf Platz 41 gelandet und war anschließend in Garmisch-Partenkirchen sogar in der Qualifikation gescheitert.

Ob er in diesem Jahr am Samstag bei der Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen überhaupt noch an den Start geht, ließ er vorerst offen.