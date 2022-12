Anschnallen zum „Motor Mittwoch“: SPORT1 startet mit neuen Folgen von „Eastside Motors“ und „Deals 4 Wheels“ ins neue Jahr Anschnallen zum „Motor Mittwoch“: SPORT1 startet mit neuen Folgen von „Eastside Motors“ und „Deals 4 Wheels“ ins neue Jahr

Ismaning, 29. Dezember 2022 – Direkt zu Jahresbeginn drückt SPORT1 wieder aufs Gaspedal und zeigt ab nächster Woche am „Motor Mittwoch“ neue Ausgaben von „Eastside Motors – Kaufrausch in Dresden“. Insgesamt sind im Januar und Februar auf dem Regel-Sendeplatz am Mittwochabend ab 21:15 Uhr fünf einstündige Folgen des Motor-Dokutainment-Formats zu sehen, bei dem sich alles um den Dresdner Autohandel „Die Autogesellschaft“ mit Boss Enrico Tetzlaff dreht. Ebenfalls Bestandteil des neuen „Motor Mittwochs“, der in der Regel um 20:15 Uhr startet, sind die bekannten SPORT1 Autosendungen „Deals 4 Wheels – Schlitten. Schrauben. Scheine machen“, „Car Maniac“, „Triebwerk – Das Automagazin mit Tim Schrick“ und „Die PS PROFIS – Mehr Power aus dem Pott“. Damit stehen am „Motor Mittwoch“ rund fünf Stunden PS-Programm am Stück auf SPORT1 an. Darüber hinaus gibt es ab Ende Januar wöchentlich am Freitag ab 20:15 Uhr neue Ausgaben von „Deals 4 Wheels“ zu sehen (alle Sendezeiten in der Übersicht). Die jeweiligen Folgen sind wie gewohnt am Sendetag in der Mediathek auf SPORT1.de und eine Woche nach der TV-Ausstrahlung auf dem YouTube-Kanal „SPORT1 Motor“ abrufbar.

Enrico zu Jahresbeginn im Muscle-Car-Himmel

In der neuen Ausgabe von „Eastside Motors – Kaufrausch in Dresden“, die SPORT1 am ersten „Motor-Mittwoch“ am 4. Januar ab 21:15 Uhr zeigt, schwebt der Geschäftsführer der „Autogesellschaft“ Enrico Tetzlaff im Muscle-Car-Himmel. Bei Maximilian checkt er einen 40.000 Euro Mustang. Allerdings ist das nicht der Kaufpreis, sondern die stolze Summe, die der Besitzer ins Tuning investiert hat. 700 PS soll das Pony auf die Straße drücken. Mindestens so viele Pferdchen soll auch der Chevy Camaro haben, der bereits zu Enricos Fuhrpark gehört. Bei einer Leistungsmessung muss der Chevrolet zeigen, wie viel Power er wirklich hat. In der Werkstatt wird derweil ein amerikanischer Patient mit besonderen Bedürfnissen von Mechaniker John und den Azubis Willi und Philipp versorgt.

Porsche-Shopping in der zweiten Januarwoche

„Big Boss“ Enrico ist Porsche-Fan. Der Autohändler aus Dresden besitzt selbst mehrere Sportwagen aus Zuffenhausen und will auch seinen Kunden einen klassischen Zweisitzer anbieten – doch dazu braucht er erstmal einen. Bei Porsche-Spezialist Peter will er heute zuschlagen: Ein ikonischer 911 Targa mit atemberaubender Geschichte und ein früher Porsche 356 stehen auf der Shoppingliste. Währenddessen ist Autohändler Dominik im Telefondienst, denn alle Kollegen sind ausgeflogen. Dabei kommt es zu einer verrückten Begegnung. Die haben auch Willi und John, denn sie sollen kurz vor Feierabend einen lilafarbenen BMW checken. Ob sich der Trip zum Luxusschlitten lohnt, ist am Mittwoch, 11. Januar, ab 21:15 Uhr auf SPORT1 zu sehen.

Auf der Jagd nach Hubraum-Monstern

Wenn Enrico auf Auto-Jagd geht, sucht er bevorzugt die richtig dicken Dinger. Passend dazu checkt er in der Folge am Mittwoch, 18. Januar, ab 21:15 Uhr echte Hubraum-Monster. Sammler René muss einen El Camino, einen SL 65 AMG und einen Camaro Z28 loswerden. Das nimmt der Dresdener Autohändler zum Anlass, die ganze Familie mit nach Brandenburg zu nehmen. In der „Autogesellschaft“ will Dominik währenddessen einen Nissan 370Z an den Mann bringen. Doch der Wunsch des Interessenten und die Wirklichkeit klaffen um 14.000 Euro auseinander. Bei John in der Werkstatt steht ein VW T3 auf der Bühne. Der alte Bus braucht eine Tachoreparatur.

Scheunenfund als besondere Herausforderung für Ramona und Yunus

Ende Januar geht es dann freitags zur Primetime ab 20:15 Uhr auch mit neuen Folgen von „Deals 4 Wheels – Schlitten. Schrauben. Scheine machen“ weiter. Dabei sind wieder die Qualitäten von Ramona und Yunus als „Car Hunter“ gefragt. Das Duo ist ständig auf der Suche nach coolen und kultigen Autos, die viel Liebe oder gleich eine komplette Restaurierung benötigen. Dabei hilft beiden Schraubern ein geschultes Auge: Ramona hat schon seit jungen Jahren Benzin im Blut und führt als Kfz-Meisterin und Sachverständige eine eigene Kfz-Werkstatt im niedersächsischen Ganderkesee in der Nähe von Bremen. Auch Yunus besitzt eine eigene Werkstatt mitten im Ruhrpott in Witten, wo er jedes Auto wieder zum Schnurren bekommt. Sein Spezialgebiet sind dabei besondere Herausforderungen und verrückte Projekte. In der ersten neuen Ausgabe am Freitag, 27. Januar, ab 20:15 Uhr auf SPORT1 geht es um einen unfassbaren Scheunenfund: Ein Golf GTI mit V5-Motor schlummert seit Jahren in einem Schuppen. Mit kaputter Scheibe, kaputter Schaltung und komplett verschimmeltem Innenraum. Können Ramona und Yunus den GTI retten?

