Darts-WM: „Titan“ tanzt nach 180er-Schlacht - Cross gegen King und Chisnall gegen Bunting

Wie hart erkämpft der Erfolg war, zeigte die ausgelassene Tanzeinlage der aktuellen Nummer 14 der PDC Order of Merit. Nach dem letzten Wurf auf die Doppel-20 - es war der erste Matchdart des „Titans“ überhaupt in diesem Match - brach es aus Duijvenbode heraus. Er tanzte euphorisch über die Bühne, ehe er seinem Kontrahenten per Umarmung gratulieren konnte. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)