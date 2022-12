Lionel Messi wird nach WM-Triumph mit Argentinien in Katar mit einem Museum geehrt

Nach dem Triumph bei der WM in Katar wird Argentiniens Superstar Lionel Messi die nächste Ehre zuteil. Seine Unterkunft während der Endrunde wird in ein Museum umgewandelt.

Der Gewinn der Weltmeisterschaft in Katar war für Argentiniens Superstar Lionel Messi die Krönung seiner grandiosen Karriere.

Nun wird ihm eine weitere Ehre zuteil: Seine Unterkunft während des Turniers in Katar wird in ein Museum umfunktioniert. Das argentinische Nationalteam residierte während der Endrunde in einer Studentenunterkunft der Qatar University.