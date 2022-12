Darts-WM 2023 LIVE mit Price, Clayton, Rock und Cross im TV, Livestream und Ticker

Wer trifft auf MvG?

Am Donnerstag finden die letzten vier Drittrunden-Partien statt. Den Start macht der Niederländer Dirk van Duijvenbode gegen Ross Smith ab 13.45 Uhr. Der Sieger des Duells trifft im Achtelfinale am Freitagabend auf Michael van Gerwen.

Anschließend kämpft Rob Cross gegen Mervyn King um den Einzug in die Runde der letzten 16. Der Sieger des Spiels hat es dann im Achtelfinale ebenfalls am Freitagabend mit Chris Dobey zu tun. Der Engländer schlug am Mittwochnachmittag nach einer starken Leistung Gary Anderson. Den Abschluss der Nachmittagssession am Donnerstag machen Dave Chisnall und Stephen Bunting.