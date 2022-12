Erkältete Hennig muss um Tour-Auftakt bangen

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat vor dem Start der Tour de Ski mit den Folgen einer Erkältung zu kämpfen. Ob die 26 Jahre alte Oberwiesenthalerin am Silvestertag den Auftaktwettbewerb in Val Müstair/Schweiz bestreiten kann, wird sich erst nach dem Abschlusstraining am Donnerstag entscheiden. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit.