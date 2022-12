Neuer Rekord-bei der Darts-WM - Schindler-Drama gegen Smith sorgt für neue Bestmarke

Die Session, in der Martin Schindler nach starker Leistung knapp mit 3:4 Vize-Weltmeister Michael Smith unterlag , verfolgten auf SPORT1 960.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt und bis zu 1,4 Millionen Zuschauer (Z3+) in der Spitze, der Gesamt-Marktanteil lag bei sehr starken 4,4 Prozent (Z3+).

Darts-WM: Neuer Bestwert auch im Digitalbereich

Ein neuer Bestwert für die aktuelle #DartsWM wurde am gestrigen Tag auch im Digitalbereich erreicht: Hier verzeichneten die Livestream-Angebote auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps über 815.000 Abrufe.

Clemens will deutsche Darts-Geschichte schreiben

Das Duell steht in der Daysession am morgigen Freitag an, die SPORT1 mit Countdown live ab 13 Uhr überträgt. Sollte Clemens den ungesetzten schottischen Feuerwehrmann bezwingen, würde erstmals ein deutscher Spieler im Viertelfinale einer WM stehen.

Ebenfalls in dieser Session im Einsatz ist Schindler-Bezwinger Michael Smith, der nun auf Landsmann Joe Cullen trifft. Am Freitagabend geht es dann live ab 19:30 Uhr hochkarätig weiter, wenn der nächste Auftritt von Topfavorit Michael van Gerwen ansteht.

WM-Mitfavorit Price gegen Humphries gefordert

Aber auch das Programm am heutigen Donnerstag kann sich sehen lassen: In der Daysession live ab 13 Uhr spielen unter anderem Ex-Weltmeister Rob Cross sowie Dirk van Duijvenbode und Ross Smith. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Game On im „Ally Pally“: Die Darts-WM auf SPORT1

SPORT1 präsentiert alle Sessions der Darts-WM 2023 bis zum Finale am 3. Januar in einem neuen Rekordumfang von 135 Livestunden im Free-TV mit Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele sowie den Experten Robert Marijanovic, Max Hopp, Ann-Kathrin Wigmann und Werner von Moltke.

Mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen im Rahmen der WM-Sessions stehen an den 16 Spieltagen jeweils bis zu 11,5 Livestunden täglich auf dem Programm. Insgesamt können sich die Fans auf 20 Tage Darts am Stück freuen.

Als Deutschlands führende 360°-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden in voller Länge im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps übertragen.