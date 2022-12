Nübel über schnelle Bayern-Rückkehr: "Macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme"

Nübel: „Das will ich nicht mehr missen“

Stattdessen wolle er mit den Monegassen seine Saisonziele erreichen. „Ich bin froh, dass ich hier bin und habe mit Monaco noch viele Spiele vor der Brust. Ich habe hier gemerkt, wie wichtig Spiele sind. Das will ich nicht mehr missen“, sagte der 26-Jährige.

Nübel: „Mein Berater managt das sehr gut. In Frankreich ist das Thema nicht ganz so groß wie in Deutschland.“ (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)