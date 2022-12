Premier League: Deshalb jubelte Haaland bei Manchester City-Sieg nicht

Erling Haaland überzeugt im Spiel gegen Leeds United und stellt neue Rekorde in der Premiere League auf. Dennoch jubelt der 22-Jährige bei seinen Torerfolgen nicht.

Dabei bewies einmal mehr Erling Haaland, dass er Tore am Fließband schießt. Mit einem Doppelpack machte er den ungefährdeten Sieg klar und steht nun bei 20 Toren in der englischen Liga. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Freude zeigte der Norweger über seine Tore allerdings nicht - und das obwohl er damit Papa Alf-Inge Haaland, der in der Premiere League 18 Tore erzielte, überholte. Dieser spielte zwischen 1997 und 2000 für Leeds United - und dies ist auch der Grund für das Nicht-Jubeln des Sohnes.

Geboren in Leeds, verbindet Erling Haaland noch immer viel mit dem Ex-Klub seines Vaters. Lediglich ein Abklatschen mit den Kollegen folgte nach den Torerfolgen. Aus Respekt gegenüber seines Herzensverein zeigte der 22-Jährige keine Freude, änderte seine Miene nicht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Meister werden mit Leeds?

In einem Interview soll der Stürmer einst sogar gesagt haben, dass er eines Tages mit Leeds Meister werden wolle. Später sagte er allerdings, er könne sich nicht an diese Aussage nicht erinnern.

In der Partie knackte der Stürmer einen weiteren Premier-League-Rekord. Mit 20 Toren in 14 Spielen löste er Kevin Phillips ab, der bisher als schnellster 20 Tore in der Premiere League erzielen konnte. Philips benötigte dafür 21 Spiele.