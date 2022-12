Anzeige

WWE enthüllt überraschenden Personal-Coup - unter pikanten Umständen WWE enthüllt pikanten Personal-Coup

Dragon Lee kämpfte auch schon für AEW und NJPW - nun geht er zu WWE © NJPW

Martin Hoffmann

WWE verkündet die Verpflichtung des mexikanischen Topstars Dragon Lee - unter Umständen, die wie eine Guerrilla-Aktion gegen Konkurrent AEW anmuten.

Showkampf-Marktführer WWE hat die Wrestling-Welt mit einem spannenden Personal-Coup überrascht und diesen unter pikanten Umständen ans Tageslicht gebracht.

In der Nacht zum Donnerstag hat WWE die Verpflichtung des mexikanischen Stars Dragon Lee verkündet, kurz nachdem er in der Partnerliga von Konkurrent AEW einen Titelgewinn gefeiert hat - gegen ein Duo, das bei AEW unter Vertrag steht. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Anzeige

WWE-Champion Sami Zayn? „Die Frage muss Triple H sich jetzt stellen“: Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Dragon Lee entthront AEW-Duo - und verkündet Wechsel zu WWE

Der 27-Jährige hatte am Mittwochabend in Acapulco zusammen mit seinem Bruder Dralistico die Tag-Team-Titel der Promotion AAA gewonnen, mit einem Sieg über FTR, die die Gürtel im Herbst 2021 bei AEW gewonnen und über ein Jahr gehalten hatten.

Bei der anschließenden Siegeransprache verkündete Lee seinen Wechsel zu WWE, kurz darauf veröffentlichte der US-Medienriese ESPN einen offensichtlich von längerer Hand vorbereiteten Artikel mit näheren Details - inklusive Stimmen von Lee und WWE-Talentchef James Kimball. Lee werde im Januar beim Aufbaukader NXT loslegen, heißt es dort.

Parallel dazu veröffentlichte WWE ein Handyvideo von Lees Ansprache auf seinen Social-Media-Accounts und auch Ligalenker „Triple H“ Paul Levesque bestätigte die Verpflichtung persönlich: „Ein unglaublicher Athlet, der quer über den Globus Titel und andere Errungenschaften gewonnen hat - und er legt jetzt erst richtig los. Das nächste Kapitel von Dragon Lees Karriere beginnt bei WWE NXT.“

Die Umstände der Verkündung lesen sich in vielerlei Hinsicht wie eine Guerrilla-Aktion auf Kosten von AEW. Wichtig zu wissen ist in diesem Zusammenhang aber: Zumindest die Partnerliga AAA war über die Pläne von Lee im Bilde. Der auf mexikanisches Wrestling spezialisierte Blogger TheCubsFan berichtet, dass Lee AAA „vor langem“ über seinen WWE-Deal informiert hatte. Die Liga hat sich wohl ungeachtet dessen entschieden, FTR von ihm und Dralistico entthronen zu lassen - und die Titel anschließend für vakant zu erklären.

Was in diesem Zusammenhang auch aufhorchen ließ: AAA-Chef Konnan - bekannt unter anderem für seine Zeit beim früheren WWE-Rivalen WCW - verkündete bei der Show auch, dass er den AEW-Stars Sammy Guevara und Tay Melo die Mixed-Titel der Liga aberkennen würde, wegen angeblich „exzessiver Forderungen“. Melo war am Mittwoch stattdessen bei der AEW-Show Dynamite im Einsatz.

Anzeige

Dragon Lee war noch im Sommer bei AEW zu sehen

Dragon Lee ist ein Wrestler zweiter Generation, sein Vater ist in Mexiko bekannt als „Bestia del Ring“. Der jüngste Sohn hat sich in den vergangenen Jahr als herausragender Highflyer hervorgetan.

Lee - von den Lesern des Fachblatts Wrestling Observer zum „Rookie of the Year 2014″ gekürt - feierte in den vergangenen Jahren Erfolge in Mexiko, Japan und diversen US-Independent-Ligen. Bis Ende 2021 war er bei der Liga ROH unter Vertrag, ehe diese von AEW aufgekauft worden war.

Im Sommer war Lee auch selbst bei AEW aufgetaucht, war zusammen mit Bruder Rush und dessen Partner Andrade El Idolo Teil des Turniers um die neu eingeführten Trios-Titles. Nach der Niederlage gegen die späteren Champions The Elite wandten sich Andrade und Rush gegen Lee - der Story-Faden wurde aber nie wieder aufgenommen.

Einen Vertrag bei AEW hatte Lee nicht, auch in Mexiko soll er als Free Agent unterwegs gewesen sein. Sein WWE-Deal ist das nächste Kapitel eines sich zuletzt zunehmend zuspitzenden Kampfes um internationale Stars und Talente.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

AEW band zuletzt Rush und Bandido

WWE-Talentchef Kimball beschreibt Lees Verpflichtung als Teil einer „Neufokussierung der Globalisierung unseres Talente-Zustroms, mit Lateinamerika als zentralem Pfeiler“.

AEW befindet sich hier in direktem Widerstreit mit AEW-Boss Tony Khan, der in den vergangenen Monaten nicht nur Lees älteren Bruder Rush an sich band, sondern auch den ebenfalls von WWE umgarnten, ähnlich hoch wie Lee gehandelten Bandido. Auch über eine AEW-Verpflichtung des mittleren Bruders Dralistico gibt es Gerüchte - während Rushs aktuell von AEW suspendierter Partner Andrade offensichtlich wieder zurück zu WWE und Ehefrau Charlotte Flair will.

Anzeige

Ein weiterer Nebenstrang der Geschichte: Auch die AEW-Verträge von FTR laufen bald aus und WWE dürfte sich auch um sie bemühen.

WWE und AEW suchen Mysterios und Guerreros Erben

Der Kampf um lateinamerikanische Stars und Talente wie Lee und Bandido ist ein in seiner Wichtigkeit nicht zu unterschätzender Schauplatz des „Wrestling Wars“ zwischen WWE und AEW - auch mit Blick auf den US-Heimatmarkt, wo die große spanischsprachige Wrestling-Fangemeinde ein relevanter Faktor im Kampf um Quoten und Marktanteile ist.

In den Neunzigern war der Erfolg junger lateinamerikanischer Stars wie Rey Mysterio und Eddie Guerrero ein großer Trumpf für den damaligen WWE-Rivalen WCW - so wie der mit 48 immer noch aktive Mysterio und der 2005 tragisch jung verstorbene Guerrero später auch zu einem riesigen Pfund für WWE wurden. (So sieht Rey Mysterio ohne Maske aus)

Seit vielen Jahren befindet sich WWE auf der Suche nach einem lateinamerikanischen Star, der eine ähnliche Erfolgsgeschichte schreibt. Lee - mit nur knapp über 1,70 Meter Körpergröße ein ähnlicher Typ wie Mysterio, weiß, was von ihm erwartet wird - und äußert bei ESPN auch die Hoffnung, „der nächste Rey Mysterio“ zu werden.