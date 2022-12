Argentinien: Alexis Mac Allister zitterte vor erstem Treffen mit Lionel Messi

Hechtsprung in Mülltonne! Argentiniens irre Kabinen-Party

Alexis Mac Allister wird gemeinsam mit Lionel Messi Weltmeister in Katar. Nun verrät der Mittelfeldspieler kuriose Details von seinem ersten Treffen mit Argentiniens Superstar.

Er war eine der Entdeckungen bei der WM in Katar: Alexis Mac Allister von Weltmeister Argentinien.

Der Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion profitierte von der Auftaktpleite der Albiceleste gegen Saudi-Arabien, als er nicht zum Einsatz kam, und stand dann in den folgenden sechs Partien bis zum siegreichen Endspiel gegen Frankreich immer in der Startelf.

Der zentrale Mittelfeldspieler wusste in Katar mit hoher Einsatzbereitschaft sowie taktischem Verständnis zu überzeugen und hielt gemeinsam mit Rodrigo de Paul Superstar Lionel Messi den Rücken frei.

Mac Allister über Messi: „Er ist mein Idol“

„Als wir ankamen, aß er gerade zu Abend", fügte der 24-Jährige hinzu. „Ich war so nervös, dass meine Hände zitterten. Ich bin ein wirklich schüchterner Typ, also ja, ich war wirklich nervös."

„Ich erinnere mich, dass mich alle ‚Colo‘ nannten, was in Argentinien Ingwer bedeutet“, erklärte Mac Allister. „Ich mag das nicht besonders, und er hat das den Mannschaftskameraden gesagt. Er sagte: ‚Er mag es nicht, Colo genannt zu werden, also nennt ihn nicht so‘.“