NFL: Adams mit drastischen Worten nach Carr-Hammer bei Raiders

Am Mittwoch überraschte Josh McDaniels auf der Pressekonferenz: Derek Carr wird die restlichen zwei Spiele nicht mehr als Starting Quarterback auflaufen. „Keiner von uns ist glücklich mit dem aktuellen Stand“, beschrieb der Headcoach die Situation, begründete dann jedoch die Entscheidung: „Aber wir denken, es ist eine gute Möglichkeit für einen jungen Spieler, der sich bislang noch nicht so sehr zeigen konnte.“

Nun soll Jarrett Stidham in den restlichen Spielen versuchen, die Saison der Raiders, die immer noch eine kleine Chance auf die Playoffs haben, zu retten. Darauf hofft auch Davante Adams. „Wir müssen diese Saison so gut wie möglich zu Ende bringen“, forderte der Wide Receiver, machte zugleich aber auch klar, dass er mit der Situation alles andere als glücklich ist. (PLAYOFF PICTURE: Diese Teams sind noch im Rennen)

Carr und Adams kennen sich aus gemeinsamen Collegezeiten an der Fresno State, weswegen der Quarterback ein Hauptgrund für Adams Wechsel zu den Raiders war. „Er ist einer meiner wirklich guten Freunde und der Grund, warum ich überhaupt hierhergekommen bin“, erklärte Adams, der vor der Saison von den Green Bay Packers in die Zocker-Hauptstadt gewechselt war, auf Nachfrage und fügte hinzu: „Ich wäre jetzt nicht hier, wenn er nicht hier wäre. Ich denke, jeder weiß, was ich für ihn empfinde.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Carr-Trade könnte Raiders viel Geld sparen

Aus Sicht der Raiders ist der Wechsel jedoch nachvollziehbar. Mit 14 Interceptions führt Carr die Liga in dieser unrühmlichen Statistik in dieser Saison an. „Wir haben mit Derek geredet und er versteht, in welcher Situation wir uns momentan befinden“, erklärte McDaniels. Zudem müsse nach der Saison einiges aufgearbeitet werden. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)