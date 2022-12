Rekord-Preisgeld bei Australian Open

Anfang des Jahres finden erneut die Australian Open in Melbourne statt. Dafür wird ein neues Rekord-Preisgeld an die Sieger des Turniers verteilt.

Vom 16. Januar bis zum 29. Januar finden die Australian Open in Melbourne statt.

"Für den anhaltenden Erfolg des australischen Tennissommers ist es entscheidend, dass die besten Spieler der Welt angemessen entlohnt werden", sagte Turnierdirektor Craig Tiley: "Bei den Australian Open haben wir das Preisgeld für jede Runde von der Qualifikation bis zum Finale erhöht, wobei es die größten Erhöhungen in den ersten Runden gibt."

Das Preisgeld ist in den vergangenen 20 Jahren um mehr als 321 Prozent gestiegen. Die Australian Open beginnen am 16. Januar in Melbourne.