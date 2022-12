Premier League: Diese Rolle spielte van Dijk beim Gakpo-Transfer nach Liverpool

Gakpo ist „sehr talentiert“

Auch van Dijk freut sich über den Neuzugang, nach dem Spiel bei Aston Villa sagte er bereits: „Hoffentlich können die verletzten Spieler bald wiederkommen und hoffentlich können wir einige neue Spieler in unserem Verein begrüßen. Ich denke, dass Qualität in Liverpool immer willkommen ist.“

„Ich denke definitiv, dass er den nächsten Schritt in sich hat. Ich habe das Gefühl, dass es passieren könnte, sei es im Winter oder im Sommer oder im nächsten Jahr, die Zeit wird es zeigen“, hatte sich van Dijk schon in Katar für den 23-Jährigen ausgesprochen.

Gakpo wäre ein großartiger Junge, der hart arbeite und sehr talentiert sei: „Es steckt mehr in ihm. Wir sind so froh, dass es ihm so gut für uns geht. Möge es lange so weitergehen.“