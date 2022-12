NBA: Deutscher NBA-Profi Wagner ausgeknockt! Wilde Szene zwischen Detroit Pistons und Orlando Magic

Auch wenn beide Teams am Ende der Saison möglichst schlecht abschneiden wollen, um eine größere Chance auf „Alien“ Victor Wembanyama zu haben , sind die Akteure in den Spielen nicht minder heißblütig.

NBA: Hayes knockt Wagner mit Schlag aus

Als der Franzose ihn außen herum zu überholen versuchte, checkte ihn Wagner in Richtung der Pistons-Bank. Sofort gingen mehrere Pistons-Spieler auf den 25-Jährigen los, der unter anderem einen Ellenbogen in den Rücken bekam.

Inzwischen hatte sich Hayes aufgerappelt, ließ sich auch von Pistons-Betreuer nicht aufhalten und schlug Wagner von hinten auf den Kopf, der daraufhin in die Arme der Betreuer zusammensackte. Kurzzeitig sah es sogar so aus, als hätte er das Bewusstsein verloren.

Sein jüngerer Bruder Franz Wagner gab nach dem Spiel aber Entwarnung: „Er ( Moritz, Anm. d. Red. ) ist ok. Ich habe das Video noch nicht gesehen, aber ich weiß, das ist das Letzte, was er wollte.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Wagner fliegt raus - weiteren Profis droht Sperre

Casey spielte damit wohl auch auf das berühmte „Malice at the Palace“ 2004 an, als beim Spiel zwischen den Pistons und Indiana Pacers sogar Fans in den Kampf involviert wurden.