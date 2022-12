Anzeige

Darts-WM: Martin Schindler verpasst denkbar knapp die Sensation gegen Michael Smith WM-Aus! Drama um Schindler

"Kopf ging an": Schindler hadert nach verpasster Sensation

SPORT1

Martin Schindler verpasst die Sensation gegen Michael Smith knapp. Der Deutsche führt über weite Strecken des Spiels, muss sich dann aber doch noch geschlagen geben.

Bittere Niederlage für Martin Schindler.

„The Wall“ scheitert trotz starkem Auftritt denkbar knapp am favorisierten Michael Smith und verpasst nach Gabriel Clemens als zweiter deutscher Spieler ins Achtelfinale der Darts WM einzuziehen. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1)

Anzeige

Schindler erwischte einen überragenden Start ins Match und führte mit 3:1 in den Sätzen. Danach musste er sich dann aber einem stark aufspielenden „Bully-Boy“ trotzdem mit 3:4 geschlagen geben.

Beide Spieler spielten im gesamten Match überragende Darts. Am Ende hatte Smith mehr Feuerpower und die besseren Nerven. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Nach dem Spiel zeigte sich Schindler am SPORT1-Mikrofon nicht nur enttäuscht über die Niederlage: Es sind schon gemischte Gefühle. Also irgendwo bin ich glücklich darüber da oben zu stehen und genau das zu spielen, was ich will und enttäuscht, die Ziellinie nicht überquert zu haben.“

Er habe ein gutes Spiel gemacht, aber „hinten heraus haben ein paar Momente gefehlt unglücklicherweise.“

Schindler hat Smith am Rande der Niederlage

Martin Schindler startete gleich gut ins Spiel. Beim Stand von 2:2-Legs im ersten Satz, spielte „The Wall“ sechs perfekte Darts – er veredelte den super Start, holte sich das Break und damit auch den ersten Satz.

Der favorisierte Smith zeigte sich vom Satzverlust unbeeindruckt. Gleich im ersten Leg checkte er den „Big Fish“ die 170 zum Break. Auch den Satzausgleich holte er sich anschließend souverän mit 3:0 in den Legs. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)

Schindler hatte zu Beginn des dritten Satzes die Chance es Smith gleichzutun, verpasste aber die 170. Trotzdem holte er sich angetrieben von den zahlreichen deutschen Fans das Leg und auch den Satz- wieder im fünften Entscheidungs-Leg.

Anzeige

Nach dem Spiel zeigte sich Schindler von der Unterstützung begeistert. „Genauso wie die Stimmung war, sollte es häufiger sein. Also mal der eine Spieler, mal der andere Spieler. Es war grandios.“

„Checkout - Der Darts-Podcast powered by SPORT1″ - bei SPORT1, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt

Auch im vierten Satz machte „The Wall“ angetrieben von den Fans genauso stark weiter. Im zweiten Leg checkte er mit 128 sein erstes High-Finish und holte sich am Ende auch den Satz. Schindler begann vermeintlich langsam Smith den Zahn zu ziehen.

Schindler: „Da ging der Kopf dann wirklich an“

Danach gab es die obligatorische Pause. Schindler erklärte nach dem Spiel bei SPORT1, dass die schon eine Art Knackpunkt war: „Da war mir schon klar. Jetzt einmal Best of five gewinnen, dann bin ich durch. Da ging der Kopf dann wirklich an, aber ich war weiterhin sehr selbstbewusst. Ich habe mich einfach auf meine Fähigkeit Darts zu spielen verlassen, aber manchmal reicht das leider nicht.“

Smith schlug nochmal zurück. Beim Stand von 1:1 in den Legs hatte Schindler im fünften Satz die große Chance, das Spiel vorzuentscheiden, doch er verpasste die beiden Darts auf die Doppel sechs. Smith sicherte sich so doch den Satz. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)

Gerade einige verpasste Doppel machte Schindler als Knackpunkt aus: „Ja die 180er waren natürlch gut, aber es ist so wie man immer so schön sagt: „Tripple ist funny, but double makes the money.“

Danach spielte der „Bully-Boy“ fast perfekt auf, ließ Schindler kaum mehr eine Chance und gewann das sensationelle Spiel doch noch mit 4:3.