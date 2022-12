Premier League: Haaland mit besonderem Meilenstein - Torjäger von Manchester City überholt Vater in Geburtsstadt Leeds

Ausgerechnet in seiner Heimatstadt schießt Erling Haaland ein ganz besonderes Tor. Manchester City bleibt am FC Arsenal dran.

Nach der WM-Pause hat sich Erling Haaland gleich wieder in beeindruckender Form präsentiert. Mit einem Doppelpack beim 3:1-Sieg bei Leeds United hat er nun mehr Premier-League-Tore als sein eigener Vater erzielt ( Pippi Langstrumpf? Fans witzeln über Haaland-Frisur - Norweger mit neuem Look bei Manchester City ).

Das Besondere: Haaland wurde in Leeds geboren, weil sein Vater Alf-Inge zwischen 1997 und 2000 bei Leeds United spielte, bevor er zu City wechselte. Ausgerechnet in seiner Geburtsstadt überholte er seinen Vater.

Das zwischenzeitliche 2:0 durch Haaland (51.) war dessen 19. Treffer in der Premier League. In der 64. Minute ließ er mit dem 3:0 sogar noch Nummer 20 folgen. Papa Alfie Haaland kam in Englands höchster Spielklasse auf 18 Treffer.