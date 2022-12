Ligue 1: Peinliche Aktion von Neymar! PSG-Star fliegt nach Schwalbe - Mbappé verhindert Blamage

„Endlich ein Schiri, der die Eier hat, das zu tun“

Neymar schüttelt den Kopf

Insgesamt war es die fünfte Rote Karte, die der Offensivspieler seit seinem Debüt in der Ligue 1 in der Saison 2017-2018 kassierte. Kein Spieler hat in diesem Zeitraum mehr Platzverweise gesammelt. L‘Équipe titelte: „Der König der Roten Karten“

Im Anschluss an die Gelb-Rote-Karte schafften es die Hausherren erst in letzter Sekunde, den Siegtreffer zu erzielen. In der Nachspielzeit entschied der Unparteiische nach einem Foul an Mbappé auf Strafstoß. In der Folge traf der Gefoulte zum 2:1-Endstand.