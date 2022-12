NBA: Vergeudet Luka Doncic bei den Dallas Mavericks seine Zeit?

Über verschiedene Spieler gelangte er wieder zu Doncic, der im Fallen das Unmögliche schaffte und die Dallas Mavericks mit einem präzisen Wurf in die Overtime gegen die New York Knicks rettete.

Doncic historisch

So stürmten die Mavs in die Verlängerung, siegten dort verdient mit 126:121, an einem Abend, an dem Doncic nicht nur mit jenem Freiwurf glänzte, sondern auch durch eine historische Ausbeute.