Anzeige

Pelés Tochter mit emotionalem Statement: "Manchmal sehr traurig und verzweifelt" Pelé-Tochter mit emotionalem Statement

Pelés Familie hat genug: "Hört auf mit Beileidsbekundungen!"

SID

Fußball-Legende Pelé kämpft um sein Leben. Eine seiner Töchter meldet auf Instagram aus dem Krankenhaus.

Eine der Töchter der schwer erkrankten brasilianischen Fußball-Legende Pelé hat einen Einblick in ihr Seelenleben gegeben. „Manchmal sind wir sehr traurig und verzweifelt, in anderen Momenten lachen wir und sprechen über lustige Erinnerungen“, schrieb Kely Nascimento am Mittwoch bei Instagram.

"Und was wir aus all dem am meisten lernen, ist, dass wir uns gegenseitig suchen und festhalten müssen. Nur so ist es das alles wert", fügte sie hinzu.

Anzeige

Nascimento lässt die Welt seit Tagen an den Sorgen der Familie um ihren Vater teilhaben, immer wieder veröffentlichte sie auch Fotos. Wie jenes an Heiligabend, auf dem sie den 82-jährigen Pelé, der in einem Krankenbett liegt, fest an sich drückt.

Familie bei Pele im Krankenhaus

Bei dem Weltmeister von 1958, 1962 und 1970 war im September 2021 Dickdarmkrebs diagnostiziert worden. Seit dem 29. November befindet er sich ununterbrochen im Hospital Israelita Albert Einstein in Sao Paulo.