Biathlon: Herrmann-Wick und Doll verpassen Podium

Beim Spektakel in der Gelsenkirchener Fußball-Arena vor 32.000 Fans triumphierten die Weltcupführende Julia Simon und Fabien Claude. Bei Regen und zweistelligen Temperaturen gewann das französische Duo die 19. Auflage auf Schalke vor Ingrid Landmark-Tandrevold/Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) und den Titelverteidigern Lisa Hauser/Felix Leitner (Österreich).

Die lautstarken Fans auf Schalke lieferten den zehn Teams aus neun Nationen schon einmal einen Vorgeschmack auf die Weltmeisterschaften in Oberhof (8. bis 19. Februar). Pandemiebedingt hatte die "WTC" in den beiden vergangenen Jahren ohne Zuschauer in Ruhpolding stattgefunden.