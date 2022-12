Ligue 1: Durchwachsene Bewerbung für Bayern! Nübel kassiert bei Monaco-Sieg zwei Gegentore

FC-Bayern-Leihgabe Alexander Nübel fängt sich zwei Gegentore. Sein Team AS Monaco kann am Ende dennoch jubeln,

In der 30. Minute ging AJA per Elfmeter in Führung. M‘Baye Niang schnappte sich den Ball und schoss ihn mittig ins Tor. Keeper Nübel, dessen Rückkehr nach München offenbar hakt, entschied sich allerdings für die rechte Ecke und kam nur noch mit den Fingerspitzen an den Ball. (BERICHT: Monaco-Trainer gibt Nübel-Update)