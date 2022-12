Geiger Siebter in Oberstdorf-Quali - Wellinger überzeugt

Geiger demonstriert in Oberstdorf einen starken Auftritt © AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Hoffnungsträger Karl Geiger hat in der Qualifikation zum Auftaktspringen der 71. Vierschanzentournee in Oberstdorf eine starke Leistung gezeigt und kann mit reichlich Selbstvertrauen die Jagd nach dem goldenen Adler aufnehmen. Der Lokalmatador landete mit einem Sprung auf 129,5 m auf dem siebten Platz und führte ein insgesamt starkes deutsches Team als bester Athlet an.