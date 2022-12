FC Bayern München: Stillstand bei Alexander Nübel? Ersatz für Manuel Neuer noch nicht gefunden

Die Suche des FC Bayern nach einem Ersatz für den verletzten Manuel Neuer dauert an. Bei der Personalie Alexander Nübel kommen die Münchner offenbar nicht weiter.

Am Mittwochnachmittag hat der Liga-Betrieb für die AS Monaco um Alexander Nübel wieder Fahrt aufgenommen, im Poker um die Zukunft des deutschen Torhüters scheint dagegen Stillstand zu herrschen.

Wie die französische Sporttageszeitung L‘Équipe vor dem Spiel der Monegassen bei AJ Auxerre berichtete, geht es in den Verhandlungen um eine vorzeitige Nübel-Rückkehr zum FC Bayern als Ersatz des verletzten Manuel Neuer derzeit nicht voran. ( Ligue 1: AJ Auxerre - AS Monaco ab 17 Uhr im LIVETICKER )

Zwar befänden sich die Verantwortlichen der Münchner weiterhin in Gesprächen mit Monaco, ein entscheidendes Hindernis sei aber weiterhin nicht aus dem Weg geräumt: die Frage, wer Nübel im Tor des Ligue-1-Klubs kurzfristig adäquat ersetzen könnte.

Monaco hat das letzte Wort

„Am Ende hat die AS Monaco das letzte Wort“, hatte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic schon vor Weihnachten in der Sport Bild erklärt, wenngleich er Nübel „natürlich“ als „naheliegende Lösung“ für den deutschen Rekordmeister bezeichnete (NEWS: Kommt Nübel? Hasan Salihamidzic gibt Update in wichtigster Personalfrage).