Biathlon Heute LIVE: Biathlon World Team Challenge auf Schalke im Liveticker

Pandemiebedingt musste das Event zwei Jahre pausieren, jetzt ist eines der beliebtesten Winterevents in Deutschland zurück: Zum 19. Mal steigt die Biathlon World Team Challenge und lockt bis zu 45.000 Fans an.

Für Deutschland treten dieses Jahr zwei Teams an. Benedikt Doll und Denise Hermann-Wick gehen als eingespieltes Team in das Rennen. Bereits zum dritten Mal treten die beiden Sportler gemeinsam an. In Team zwei wollen Philipp Nawrath und Vanessa Voigt angreifen.