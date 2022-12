Anzeige

FC Bayern: "Ich glaube, er muss ..." - Felix Magath mit Rat an Alexander Nübel Magaths Bayern-Rat an Nübel

Schalke- oder Monaco-Nübel: Wen würde Bayern bekommen?

SPORT1

Felix Magath hat mit dem FC Bayern mehrere Titel geholt - nun spricht der ehemalige Meistertrainer über die Debatte um Alexander Nübel.

Felix Magath hat Alexander Nübel zu einer vorzeitigen Rückkehr zum FC Bayern geraten.

Der ehemalige Meistertrainer sieht die Verletzung von Stammtorhüter Manuel Neuer als große Chance für dessen Vertreter an. Und für genau diese Rolle wird Nübel, derzeit noch an die AS Monaco verliehen, bekanntlich seit Wochen als möglicher Kandidaten gehandelt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ich glaube, er muss es versuchen, wenn es die Option gibt“, sagte Magath im Interview mit Sky - schränkte dabei allerdings auch ein: „Anders wäre die Situation, wenn Nübel ein Angebot eines weiteren Top-Klubs haben sollte, mit der Gewissheit, in sechs Monaten weiter im Tor zu stehen. Dann würde ich an seiner Stelle dazu tendieren.“

Wer auch immer auf Neuer - der in dieser Saison nicht mehr zurückkommen wird - folgt, habe eine „unglaubliche Chance. Denn er wird in der Champions League spielen dürfen und das ist eine großartige Bühne. Er kann sich beweisen und aller Welt zeigen, was er kann.“ (NEWS: Experte: „Klare Defizite“ bei Nübel)

Magath macht Nübel Vertrags-Vorschlag

Das könnte zu einem Startschuss für eine Karriere führen, „die es so sonst nie gegeben hätte“. Selbstverständlich sei jede Chance auch mit einem Risiko behaftet. Für Nübel wäre das wohl vor allem, dass er sich nach Ende der Saison wieder hinter Neuer auf die Bank setzen müsste. Wie schon nach seiner Ankunft. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Das ließe sich aber vermeiden, meint Magath: „Es gibt mit Sicherheit die Möglichkeit, den Vertrag so zu gestalten, dass er nach der Saison entscheiden darf, ob er in München bleibt oder weiterzieht.“

Das bisher größte Problem bei einer Rückholaktion von Nübel stellt aber wohl ohnehin die AS Monaco dar. Der aktuelle Klub des Torhüters habe „das letzte Wort“, erklärte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt. Neben Nübel wird auch Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) als möglicher Ersatzmann gehandelt. (NEWS: Sommer zum FCB? „Bin kein Fan von ihm“)

Magath: Er kann es mit jedem Torhüter der Welt aufnehmen

Generell traut Magath Nübel den Sprung ins Bayern-Tor zu. „Bei Bayern zu spielen ist noch einmal etwas ganz anderes. Aber wenn die sportliche Führung um Salihamidzic und dem einst großartigen Torhüter Oliver Kahn von ihm überzeugt ist, dann hat das schon etwas zu bedeuten.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Aber wäre er auch ein echter Herausforderer für Neuer?

„Manuel hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Er mag vielleicht in seinem Alter und nach einer langen Reha nicht mehr bei 100 Prozent seiner Leistungsfähigkeit ankommen. Aber er wird immer noch so fit sein, dass er es mit jedem Torhüter der Welt aufnehmen kann“, meinte Magath: „Wenn er weiterhin die Nummer 1 beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft sein will, dann schafft er das auch.“

