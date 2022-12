NFL: Mega-Gerücht um Tom Brady und Sean Payton

Mit den Tampa Bay Buccaneers darf Tom Brady aktuell von den Playoffs träumen. In naher Zukunft könnte der Superstar jedoch in einem anderen Trikot auf Super-Bowl-Jagd gehen.

In der NFL geht ein Mega-Gerücht um.

Laut Pro Football Talk von NBC Sports könnte Tom Brady in der kommenden Saison im Trikot der New Orleans Saints auflaufen. Ein Insider soll dies sogar als das „am schlechtesten gehütete Geheimnis“ in der NFL bezeichnet haben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)